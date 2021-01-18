Сочно, просто, необычно: Лазерсон рассказал, как готовят в ресторанах куриную грудку

Казалось бы, чем может удивить блюдо из обычной куриной грудки? Да еще из самых простых ингредиентов! Однако шеф-повар Илья Лазерсон в очередной раз решил поделиться рецептом, который радует своей простотой, но в то же время изысканностью.

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На шоу «Кухня по заявкам» телеканала «Еда» гуру кулинарии рассказал, как приготовить грудку на поленте в итальянских традициях.

Ингредиенты: 3 куриных филе, 10 томатов черри, 4 зубчика чеснока, луковица, мука кукурузная, соль, 5 столовых ложек масла растительного.

Залить кипятком две трети стакана кукурузной муки в соотношении один к четырем. Поварить на плите, постоянно помешивая. Добавить немного соли и растительного масла. Выложить кашу (поленту) ровным слоем на дно кулинарной формы.

Нарезать лук соломкой и обжарить на растительном масле. Добавить чуть воды, потушить.

Выложить лук на кукурузную поленту, добавить порубленные зубчики чеснока.

Надрезать грудки вдоль, посолить, выложить на поленту с луком. Разрезать пополам черри, разложить по курице. Сбрызнуть растительным маслом, посолить по вкусу. Отправить в духовку на 40 минут (разогреть нужно заранее на 180 градусах).

Готово! Подавать горячей, выкладывая в тарелку вместе с полентой.

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