Можно заменить на сало: аппетитная деревенская запеканка с копченой курицей и сыром от Высоцкой

Предлагаем реализовать на своей кухне рецепт Юлии Высоцкой, который она обнародовала на передаче «Едим дома!» (НТВ). Запеканка по-деревенски готовится довольно просто, выглядит очень аппетитно, на вкус радует.

Как и любое блюдо с сельскими корнями, в этой запеканке можно смело заменять один ингредиент на другой. К примеру, вместо копченой курицы использовать сало или бекон.

Ингредиенты: 2 копченые куриные грудки, 3 картошки, луковица, 50 граммов сыра бри, пучок петрушки, зеленый лук, 2 зубчика чеснока, 100 граммов нежирной сметаны, 2 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка растительного масла, соль и перец по вкусу.

Лук мелко шинкуем, чеснок раздавливаем тыльной стороной ножа, измельчаем. Картошку нарезаем на тонкие слайсы, отвариваем до полуготовности. Курицу режем на тонкие полоски. Шинкуем лук, зелень.

Обжариваем на масле курицу, зелень, лук, солим, перчим по вкусу.

Смазываем керамическую посуду для выпечки маслом. Раскладываем в несколько слоев картошку и куриную начинку. Наверху и внизу должна оказаться картошка. Покрыть сверху сметаной и кусочками сыра.

Заранее на 200 градусах разогреть духовку, поставить в печь форму, готовить минут 15, потом установить функцию гриля и выпекать минуты 2-3 до появления золотистой корочки.

Смотрите также