Сочная паста болоньезе: рецепт шеф-повара Творогова из доступных продуктов с фаршем

Наверное, сложно найти человека, который бы не любил итальянскую пасту. Средиземноморские соусы делают привычную лапшу весьма аппетитной. При этом далеко не все хозяйки знают, что приготовить вкусное блюдо можно у себя на кухне из вполне доступных продуктов.

Шеф-повар Максим Творогов на шоу телеканала «Еда» «Максимально просто!» поделился рецептом сочной пасты болоньезе, который легко повторить.

Ингредиенты: 450 граммов говяжьего фарша, 500 граммов макарон, 50 миллилитров оливкового масла, 2 головки лука, 3 зубчика чеснока, стебель сельдерея, 2 морковки, банка протертых томатов, базилик, соль и перец.

Две морковки, сельдерей и две головки лука нарезать в форме кубиков. В кастрюлю налить масло, разогреть, бросить в него овощи. Жарить на низких температурах плиты до золотистой корочки.

Чеснок нарезать тонкими слайсами, нарубить зелень, положить в кастрюлю. Часть зелени оставить (отправится в блюдо в конце). Затем добавить фарш, посолить, поперчить.

Пока фарш готовится, сварить макароны в течение 7-8 минут в кипящей воде до состояния аль денте. В фарш положить протертые томаты и макароны. Томить несколько минут, посыпать в конце оставшейся зеленью. При подаче поперчить по вкусу и украсить базиликом.

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