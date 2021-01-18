Много сыра, мало муки: готовим вкусные оладушки по простому рецепту Высоцкой

Ингредиенты для этих аппетитных лепешек можно найти в холодильнике у каждой хозяйки.

Этот рецепт понравится тем, кто любит сыр и оладушки. Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома!» (НТВ) предложила положить любимый многими кисломолочный продукт в лепешки, эффекту удивилась она сама! Очень вкусно и очень просто! Попробуем?

Ингредиенты: половинка стакана муки пшеничной, 50 граммов сыра, яйцо, немного петрушки, 4 столовые ложки молока, столовая ложка растительного масла, щепотка черного перца, щепотка морской соли.

Натираем крупно сыр, мелко рубим петрушку. Смешиваем с мукой, яйцом, солим, перчим, размешиваем и вливаем молоко. Тесто по консистенции должно получиться как жидкая сметана.

Ложкой выкладываем состав на разогретую сковороду с маслом и обжариваем с двух сторон. Готово! Подавать к столу с любимым соусом или сметаной, можно с кусочками рыбы, мяса или ветчины.

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