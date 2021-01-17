Вот такое чудо: Лазерсон поделился рецептом белого борща, который варится вместе с хлебом

Шеф-повар Илья Лазерсон на шоу «Кухня по заявкам» (канал «Еда») рассказал, как приготовить вкусный белый борщ, в составе которого не свеклы, но есть хлеб и краковская колбаса. Такой суп подается в дорогих ресторанах, но его вполне может сделать любая хозяйка дома.

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Ингредиенты: 4 ломтя белого хлеба, 100 граммов краковской колбасы, 150 граммов квашеной капусты, вода, 200 граммов говядины, 3 шампиньона, головка лука, 100 граммов сметаны, черный перец, масло растительное, 50 граммов сливочного масла, лавровый лист, соль, столовая ложка муки, майоран.

Капусту нарубить, отправить в кастрюлю, залить водой и потушить под закрытой крышкой.

Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле в другой кастрюле. Залить водой. Нарезать мясо на небольшие кусочки, положить в воду с луком. Добавить нарезанные грибы, колбасу, положить перец горшком, накрыть крышкой. Оставить вариться.

В это время срезать с хлеба корочку и отправить мякоть в кастрюлю. Бросить лавровый лист и тушеную капусту. Посолить по вкусу.

В сотейнике разогреть сливочное масло. Всыпать немного муки, положить сметану, поджарить, помешивая очень активно. Положить этот соус в суп, приправить майораном, немного все вместе поварить.

Готовый борщ разливается по глубоким тарелкам и подается со свежей зеленью. Такой суп Илья рекомендовал подавать к столу вместе с пирожком с начинкой из жареной картошки. Этот рецепт можно найти здесь.

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