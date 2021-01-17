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Вот такое чудо: Лазерсон поделился рецептом белого борща, который варится вместе с хлебом

Суп готовится без свеклы из квашеной капусты.

Вот такое чудо: Лазерсон поделился рецептом белого борща, который варится вместе с хлебом
Илья Лазерсон. Кадр из программы "Зона Лазерсона"

Шеф-повар Илья Лазерсон на шоу «Кухня по заявкам» (канал «Еда») рассказал, как приготовить вкусный белый борщ, в составе которого не свеклы, но есть хлеб и краковская колбаса. Такой суп подается в дорогих ресторанах, но его вполне может сделать любая хозяйка дома.

Ингредиенты: 4 ломтя белого хлеба, 100 граммов краковской колбасы, 150 граммов квашеной капусты, вода, 200 граммов говядины, 3 шампиньона, головка лука, 100 граммов сметаны, черный перец, масло растительное, 50 граммов сливочного масла, лавровый лист, соль, столовая ложка муки, майоран.

Кадр из шоу «Кухня по заявкам» (канал «Еда»)
Кадр из шоу «Кухня по заявкам» (канал «Еда»)

Капусту нарубить, отправить в кастрюлю, залить водой и потушить под закрытой крышкой.

Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле в другой кастрюле. Залить водой. Нарезать мясо на небольшие кусочки, положить в воду с луком. Добавить нарезанные грибы, колбасу, положить перец горшком, накрыть крышкой. Оставить вариться.

В это время срезать с хлеба корочку и отправить мякоть в кастрюлю. Бросить лавровый лист и тушеную капусту. Посолить по вкусу.

В сотейнике разогреть сливочное масло. Всыпать немного муки, положить сметану, поджарить, помешивая очень активно. Положить этот соус в суп, приправить майораном, немного все вместе поварить.

Готовый борщ разливается по глубоким тарелкам и подается со свежей зеленью. Такой суп Илья рекомендовал подавать к столу вместе с пирожком с начинкой из жареной картошки. Этот рецепт можно найти здесь.

Белый борщ.
Белый борщ. Кадр из шоу «Кухня по заявкам» (канал «Еда»)

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