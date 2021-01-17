Тает во рту: Творогов рассказал, как вкусно приготовить минтая в сметанно-морковной заливке

В этой сметанно-морковной заливке от шеф-повара Максима Творогова вы не узнаете обычного минтая! Рыба получается нежной, сочной, тающей во рту. Рецептом кулинар поделился в программе «Максимально просто!» на телеканале «Еда».

Ингредиенты: 3 филе минтая, 3 морковки, луковица, 100 граммов сметаны, 3 ст. л. растительного масла, лавровый лист, черный перец, мука, вода, соль, зелень.

Филе посолить с обеих сторон, оставить мариноваться. В это время очистить морковку и лук-репку, нарезать в виде кубика. Морковку обжарить в масле, добавить лук. Приправить перцем, посолить, бросить в овощи лаврушку.

Налить в сковороду воды, выложить сюда же рыбу, накрыть крышкой и потушить минут пять.

Далее достать минтая из сковородки. Нашинковать петрушку и укроп, бросить зелень в сковородку с морковкой и луком, добавить сметану и чуть-чуть муки, перемешать и потушить.

Филе полить соусом перед подачей, поперчить и посыпать зеленью по вкусу.

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