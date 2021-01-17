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Тает во рту: Творогов рассказал, как вкусно приготовить минтая в сметанно-морковной заливке

Рыбу шеф-повар предварительно промариновал в соли.

Тает во рту: Творогов рассказал, как вкусно приготовить минтая в сметанно-морковной заливке
Максим Творогов. Кадр из шоу «Максимально просто!» на телеканале «Еда».

В этой сметанно-морковной заливке от шеф-повара Максима Творогова вы не узнаете обычного минтая! Рыба получается нежной, сочной, тающей во рту. Рецептом кулинар поделился в программе «Максимально просто!» на телеканале «Еда».

Ингредиенты: 3 филе минтая, 3 морковки, луковица, 100 граммов сметаны, 3 ст. л. растительного масла, лавровый лист, черный перец, мука, вода, соль, зелень.

Творогов рассказал, как вкусно приготовить минтая
Творогов рассказал, как вкусно приготовить минтая. Кадр из шоу «Максимально просто!» на телеканале «Еда».

Филе посолить с обеих сторон, оставить мариноваться. В это время очистить морковку и лук-репку, нарезать в виде кубика. Морковку обжарить в масле, добавить лук. Приправить перцем, посолить, бросить в овощи лаврушку.

Налить в сковороду воды, выложить сюда же рыбу, накрыть крышкой и потушить минут пять.

Далее достать минтая из сковородки. Нашинковать петрушку и укроп, бросить зелень в сковородку с морковкой и луком, добавить сметану и чуть-чуть муки, перемешать и потушить.

Филе полить соусом перед подачей, поперчить и посыпать зеленью по вкусу.

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