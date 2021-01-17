В восточном стиле: простенький и вкусный вок с гречкой и овощами по рецепту Лазерсона

Илья Лазерсон в программе «Братья по сахару» телеканала «Еда» раскрыл секрет вкусного вока с гречкой и овощами. Блюдо понравится любителям восточной кухни. Готовится оно просто, но при этом может удивить приятным вкусом.

Ингредиенты: 300 граммов гречки, сладкий перец, морковка, стебель сельдерея, луковица, 20 граммов имбиря, 2 зубчика чеснока, яйцо, растительное масло, соус соевый, масло кунжутное, зелень кинзы (для украшения).

Нагреть глубокую сковороду с растительным маслом. Отправить в нее вначале порубленные имбирь и чеснок, потом морковку, сельдерей, лук-репку и сладкий перчик. Влить соевый соус и кунжутное масло, все вместе обжарить.

Отварить гречку, смешать крупу с овощной смесью. Затем лопаткой отодвинуть гречку с овощами, освободив на сковороде место под яйцо. Чуть добавить сюда растительное масло и вбить яйцо. Когда оно немного свернется, смешать с остальными ингредиентами.

Вок выложить в тарелку, посыпать кинзой.

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