2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

В восточном стиле: простенький и вкусный вок с гречкой и овощами по рецепту Лазерсона

Блюдо получается аппетитным даже без мяса.

В восточном стиле: простенький и вкусный вок с гречкой и овощами по рецепту Лазерсона
Илья Лазерсон в программе телеканала «Еда» «Лазерсон. Любимое». Стоп-кадр.

Илья Лазерсон в программе «Братья по сахару» телеканала «Еда» раскрыл секрет вкусного вока с гречкой и овощами. Блюдо понравится любителям восточной кухни. Готовится оно просто, но при этом может удивить приятным вкусом.

Ингредиенты: 300 граммов гречки, сладкий перец, морковка, стебель сельдерея, луковица, 20 граммов имбиря, 2 зубчика чеснока, яйцо, растительное масло, соус соевый, масло кунжутное, зелень кинзы (для украшения).

Лазерсон поделился поварским рецептом вкусного вока из гречки
Лазерсон поделился поварским рецептом вкусного вока из гречки. Кадр из шоу «Братья по сахару» телеканала «Еда»

Нагреть глубокую сковороду с растительным маслом. Отправить в нее вначале порубленные имбирь и чеснок, потом морковку, сельдерей, лук-репку и сладкий перчик. Влить соевый соус и кунжутное масло, все вместе обжарить.

Отварить гречку, смешать крупу с овощной смесью. Затем лопаткой отодвинуть гречку с овощами, освободив на сковороде место под яйцо. Чуть добавить сюда растительное масло и вбить яйцо. Когда оно немного свернется, смешать с остальными ингредиентами.

Вок выложить в тарелку, посыпать кинзой.

Смотрите также

Тэги

Блюда из гречкиВегетарианские блюдавкусные рецептыВосточные рецептыИлья ЛазерсонРецепты