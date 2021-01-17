Простенькая паста карбонара от Высоцкой: подойдет любое сало с прослойками и твердый сыр

Многие хозяйки ценят кулинарные способности Юлии Высоцкой, которая просто обожает кухню Италии. Но, увы, далеко не всегда ее рецепты применимы в деле, поскольку не в каждом городе России можно приобрести изысканные продукты для них. Однако на сей раз актриса поделилась в своем аккаунте «Едим дома!» вполне доступным способом приготовления пасты карбонара.

Она использовала два вида сала: панчетту и гуанчале. Однако звезда уточнила, что в блюдо можно положить абсолютно любой вид, главное, чтобы в нем была мясная прослойка. Юлия посоветовала нарезать его очень тонко, а также не ломать спагетти.

«Итальянцы вас не поймут!» — добавила ведущая шоу «Едим дома!»

Ингредиенты: 300 граммов спагетти, 200 граммов твердого овечьего сыра, 100 граммов сала с мясной прослойкой, 5 яичных желтков, половинка чайной ложки сливочного масла, чайная ложка перца горошком, чайная ложка морской соли.

Нарезать мелко и тонко сало. Обжарить его на сливочном масле до румяной корочки, выложить на салфетку, чтобы стек жир.

Спагетти отварить в соленой воде до состояния аль денте, воду слить, но сохранить. Лапшу оставить в кастрюле под крышкой.

Сыр натереть мелко, смешать с яичными желтками и взбить при помощи блендера с насадкой-венчиком. Далее, продолжая взбивать, понемногу влить воду, в которой варились спагетти. Должна получиться кремовая консистенция.

Затем в макароны добавить соус и размешать, посыпать свежемолотым перцем, обжаренным салом, влить еще немного воды из-под спагетти, размешать. Разложить по тарелкам, подать к столу.

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