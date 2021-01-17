Банан внутри: как приготовить аппетитные сырники с начинкой по рецепту Степанова

Знаменитый шеф-повар Михаил Степанов предложил разнообразить сырники и приготовить их с сюрпризом внутри.

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Ранее мы писали, как испечь вкусные творожные лепешки с бананом, растерев его в пюре (способ Ильи Лазерсона). А теперь другой гуру кулинарии на шоу «Завтрак на завтра» (канал «Еда») предложил положить тропический фрукт вместе с изюмом внутрь в качестве начинки. Так готовят сырники в ресторанах.

Ингредиенты: 200 граммов творога, 180 граммов сливочного сыра, 80 граммов манки, 20 граммов изюма, банан, щепотка кедровых орехов, щепотка фундука, щепотка кешью, 2 столовые ложки меда, масло сливочное, корица, мята.

Залить изюм кипятком. Протереть творог через сито, соединить со сливочным сыром и убрать на полку холодильника.

Банан и изюм нарезать маленькими кубиками и обжарить на сухой сковороде. Далее нафаршировать ими сырники, запанировать их в манке и обжарить на сливочном масле.

Измельчить орехи, слегка обжарить, добавить мед и корицу. Подавать к столу сырники с этим медово-ореховым составом.

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