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И мясо не надо: готовим румяные котлетки из картошки с сыром по рецепту Высоцкой

В блюдо также можно включить бекон.

И мясо не надо: готовим румяные котлетки из картошки с сыром по рецепту Высоцкой
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Аппетитные вторые блюда вполне можно приготовить без мяса, при этом совершенно не обязательно быть вегетарианцем. Юлия Высоцкая в программе «Едим дома!» на НТВ поделилась рецептом вкусных котлеток из картошки и сыра. Она заметила, что при желании в их состав можно включить кусочки бекона.

Ингредиенты: 350 граммов картошки, 60 граммов твердого сыра, яйцо, половинка красного лука, 50 граммов сметаны, небольшой пучок петрушки, оливковое масло, соль.

И мясо не надо: вкуснейшие котлетки из картошки и сыра от Высоцкой
И мясо не надо: котлетки из картошки и сыра от Высоцкой. Кадр из шоу «Едим дома!»/ НТВ

Сварить картошку в мундире, почистить и натереть на крупной терке. Сыр и лук тоже натереть крупно. Петрушку мелко нашинковать. Все смешать, вбить яйцо. Сформировать влажными руками котлетки, обжарить на оливковом масле с двух сторон до румяной корочки.

На стол подавать со сметаной. Мясоедам такие котлетки можно предложить в качестве гарнира, также они хороши на завтрак вместо привычных оладушек или драников.

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