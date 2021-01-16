С хрустящей корочкой и сочные внутри: Высоцкая поделилась рецептом куриных котлет с сыром

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» поделилась необычным рецептом куриных котлет, включив в их состав сладкий перец, зеленый лук и сыр. Они получаются сочными и ароматными.
Ингредиенты: куриный фарш — 700 граммов, яйцо, сливки 15% —столовая ложка, сметана — столовая ложка, перец болгарский, лук зеленый — 2 стебелька, петрушка — 2 ветки, сыр — 50 граммов, соль, перец, тмин, чеснок — 1 зубчик.
Куриный фарш взбиваем. Мелко рубим перец, лук, петрушку, соединяем с мясом. Добавляем яйцо, сметану, сливки, продавленный через пресс чеснок. Хорошо вымешиваем, всыпаем тертый сыр, солим, перчим по вкусу, приправляем тмином (примерно щепотка). Размешиваем.
Формируем котлеты, жарим на оливковом масле до румяной корочки. Она получается хрустящей и очень аппетитной. Чтобы это свойство не потерялось, котлетки не нужно накрывать крышкой в процессе приготовления.