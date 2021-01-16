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Два банана и пять ложек муки: Лазерсон поделился рецептом нежных оладушек из ресторанного меню

Кефир и тропический фрукт составляют отличный вкусовой дуэт в популярных лепешках.

Два банана и пять ложек муки: Лазерсон поделился рецептом нежных оладушек из ресторанного меню
Илья Лазерсон. Кадр из шоу "Кухня США" телеканала "Еда"

Что может быть вкуснее оладушек на завтрак? Разве что оладушки с бананом. А еще они отлично пойдут в качестве десерта. Это блюдо очень любят дети и мужчины. Да что там говорить, женщинам тоже нужно иногда побаловать себя вкуснятиной. Знаменитый шеф-повар Илья Лазерсон поделился на телеканале «Еда» профессиональным рецептом этих вкусных лепешек на кефире.

Ингредиенты: 2 банана, яйцо, 2 столовые ложки сахара, 50 миллилитров кефира, щепотка соли, 5 столовых ложек муки, 5 столовых ложек растительного масла, ½ чайной ложки разрыхлителя.

Оладушки.
Оладушки. Кадр из шоу Gadget Chef

Нарезать бананы на кусочки. Измельчить до состояния пюре при помощи блендера. Добавить яйцо, сахар, разрыхлитель, щепотку соли. Опять включить блендер.

Влить кефир, добавить муку, перемешать, соединить с растительным маслом. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Готовые оладушки можно посыпать сахарной пудрой.

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