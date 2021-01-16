Два банана и пять ложек муки: Лазерсон поделился рецептом нежных оладушек из ресторанного меню

Что может быть вкуснее оладушек на завтрак? Разве что оладушки с бананом. А еще они отлично пойдут в качестве десерта. Это блюдо очень любят дети и мужчины. Да что там говорить, женщинам тоже нужно иногда побаловать себя вкуснятиной. Знаменитый шеф-повар Илья Лазерсон поделился на телеканале «Еда» профессиональным рецептом этих вкусных лепешек на кефире.

Ингредиенты: 2 банана, яйцо, 2 столовые ложки сахара, 50 миллилитров кефира, щепотка соли, 5 столовых ложек муки, 5 столовых ложек растительного масла, ½ чайной ложки разрыхлителя.

Нарезать бананы на кусочки. Измельчить до состояния пюре при помощи блендера. Добавить яйцо, сахар, разрыхлитель, щепотку соли. Опять включить блендер.

Влить кефир, добавить муку, перемешать, соединить с растительным маслом. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Готовые оладушки можно посыпать сахарной пудрой.

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