Притомить на сливочном масле: Творогов раскрыл поварской секрет сочных куриных котлет

Мякоть лучше не крутить в фарш, а нарубить ножом для сохранения влажности.

Некоторые хозяйки давно разочаровались в куриных котлетах, так как они далеко не всегда получаются сочными. И напрасно, ведь если правильно их приготовить, то можно удивиться, какими вкусными и нежными они бывают. Шеф-повар Максим Творогов на шоу «Максимально просто!» телеканала «Еда» раскрыл поварской секрет этого блюда.

Сок и особый вкус ему дает лук, обжаренный на сливочном и растительном масле и куриная мякоть, нарезанная на кусочки, а не рубленая в фарш. Такое мясо сохраняет естественную влажность и напитывается сочностью лука и масел.

Ингредиенты: 2 куриные грудки, 1 луковица, 1 яйцо, 50 граммов батона, молоко, укроп, соль, черный перец, петрушка, 10 граммов сливочного масла, масло подсолнечное.

Лук нашинковать соломкой. Потушить на смеси сливочного и растительного масел минут 15-20. Нарубить куриное филе мелко ножом. Нарезать на кусочки батон, залить молоком. Нарубить мелко зелень.

Лук вытащить из масла, лишнее удалить через сито. Для большей сочности нарубить большим ножом.

Смешать рубленую куриную мякоть с яйцом, отжатым от молока батоном, томленым луком и зеленью. Посолить и поперчить по вкусу.

Пожарить котлетки на смеси сливочного и растительного масел, залить на одну треть водой, потомить под крышкой со сливочным маслом минут 10. Котлетки получаются с ароматом сливок и уходят со стола моментально, рассказал повар.

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