С румяной корочкой: Лазерсон рассказал, как шеф-повара готовят творожно-морковную запеканку

Оранжевое блюдо может стать ярким завтраком или вкусным десертом на любой случай жизни.

Шеф-повар Илья Лазерсон на телеканале «Еда» рассказал, как профессиональные кулинары готовят творожно-морковную запеканку.

Трудно поверить, что это вкусное и яркое блюдо делается из таких простых ингредиентов! Чтобы оно получилось очень нежным, ведущий использовал не сырую морковь, а вареную в молоке. В итоге характерный вкус овоща отходит на второй план и остается приятная сладость и оранжевый яркий цвет.

Ингредиенты: 200 граммов творога, 5 морковок, 20 граммов сахарного песка, 2 яйца, 40 граммов манки, 20 граммов сливочного масла, 80 миллилитров молока, сметана (подавать к запеканке).

Нарезать морковку на кусочки и припустить в молоке с маслом до полуготовности. Добавить манку. Варить 20 минут.

Протереть приготовленную смесь через сито. Добавить творог, яйца, сахарный песок, размешать. Выложить в форму, смазанную маслом. Запекать на 180-200 градусах до золотистой аппетитной корочки.

Готовую запеканку полить сметаной, подать к столу. Отлично идет на завтрак и в качестве десерта. Вкусна как теплая, так и из холодильника.

Смотрите также