«Просто, но с нереальным вкусом»: Слуцкая рассказала, как приготовить торт с грушей и фейхоа

Каждую пятницу фигуристка Ирина Слуцкая радует своих фанатов новыми рецептами. Дело в том, что она ведет кулинарный блог в своем Instagram, где публикует самые необычные и в то же время простые способы приготовления кулинарных блюд. На этот раз спортсменка решила испечь торт с грушей и фейхоа.

«Просто, но с нереальным вкусом. Сразу скажу: у меня дома он не задерживается, так что вы настоящие счастливчики, потому что наблюдаете тот редкий кадр, когда он еще целый», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: 4 яйца, банка сгущенки, пакетик ванилина, чайная ложка разрыхлителя, упаковка мягкого творога, мука, груша, фейхоа по вкусу, плитка шоколада (по желанию).

Способ приготовления: смешать яйца со сгущенкой, добавить ванилин и разрыхлитель, затем выдавить творог. Постепенно добавлять просеянную муку до тех пор, пока тесто не станет по консистенции, как негустая сметана. Очистить фейхоа от кожуры и разрезать на четыре части. Также снять шкурку с груши и нарезать тонкими пластинами. В форму с бумагой для выпекания влить половину теста, сверху разложить фрукты и залить второй частью теста. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Остудить и сделать рисунок растопленным шоколадом.

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