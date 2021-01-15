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Секрет шеф-повара Лазерсона: как вкусно потушить капусту с мясом и бородинским хлебом

Знаменитый кулинар добавил в знакомое блюдо также чернослив и соевый соус.

Секрет шеф-повара Лазерсона: как вкусно потушить капусту с мясом и бородинским хлебом
Илья Лазерсон. Кадр из программы "Обед безбрачия"/ телеканал "Еда"

Кажется, что тушеной капустой с мясом уже никого не удивишь. Однако знаменитый шеф-повар Илья Лазерсон в эфире программы «Кухня по заявкам» (телеканал «Еда»), где он раскрывает свои профессиональные кулинарные секреты, попытался это сделать. В привычное блюдо он добавил чернослив, соевый соус и бородинский хлеб! Кулинарный гуру утверждает, что в таком составе оно получается очень вкусным.

Ингредиенты: 400 граммов свинины, одна головка лука, 200 граммов свежей капусты, 120 граммов квашеной, 80 граммов чернослива, 2 ломтя бородинского хлеба, 2 зубчика чеснока, масло растительное, вода, лавровый лист, 30 миллилитров соевого соуса, укроп, 2 столовые ложки горчицы.

Тушеная капуста.
Тушеная капуста. Кадр из шоу «Кухня по заявкам» (телеканал «Еда»)

Лук порубить на четвертинки колец, обжарить на растительном масле, добавить немного воды, потушить.

Свинину нарезать кубиками крупно, выложить на лук, обжарить и отложить.

Нарубить свежую капусту. Налить в сковороду масло, обжарить. Квашеную капусту отправить туда же, пожарить вместе. Положить отложенную свинину, нарезанный чернослив, влить немного воды. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, еще немного влить воды, чтобы капуста протушилась.

Далее ввести в состав соевый соус, горчицу, перемешать, накрыть крышкой, потушить.

С хлеба срезать корочки, поместить в сотейник с водой, довести на плите до кипения (хлеб должен развариться), пробить блендером, добавить в капусту.

Чеснок нарубить, приправить им капусту, тушить минут 30 на слабом огне до желаемой мягкости капусты.

Подавать капусту в глубокой тарелке, посыпав нарубленным укропом.

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