Секрет шеф-повара Лазерсона: как вкусно потушить капусту с мясом и бородинским хлебом

Знаменитый кулинар добавил в знакомое блюдо также чернослив и соевый соус.

Кажется, что тушеной капустой с мясом уже никого не удивишь. Однако знаменитый шеф-повар Илья Лазерсон в эфире программы «Кухня по заявкам» (телеканал «Еда»), где он раскрывает свои профессиональные кулинарные секреты, попытался это сделать. В привычное блюдо он добавил чернослив, соевый соус и бородинский хлеб! Кулинарный гуру утверждает, что в таком составе оно получается очень вкусным.

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Ингредиенты: 400 граммов свинины, одна головка лука, 200 граммов свежей капусты, 120 граммов квашеной, 80 граммов чернослива, 2 ломтя бородинского хлеба, 2 зубчика чеснока, масло растительное, вода, лавровый лист, 30 миллилитров соевого соуса, укроп, 2 столовые ложки горчицы.

Лук порубить на четвертинки колец, обжарить на растительном масле, добавить немного воды, потушить.

Свинину нарезать кубиками крупно, выложить на лук, обжарить и отложить.

Нарубить свежую капусту. Налить в сковороду масло, обжарить. Квашеную капусту отправить туда же, пожарить вместе. Положить отложенную свинину, нарезанный чернослив, влить немного воды. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, еще немного влить воды, чтобы капуста протушилась.

Далее ввести в состав соевый соус, горчицу, перемешать, накрыть крышкой, потушить.

С хлеба срезать корочки, поместить в сотейник с водой, довести на плите до кипения (хлеб должен развариться), пробить блендером, добавить в капусту.

Чеснок нарубить, приправить им капусту, тушить минут 30 на слабом огне до желаемой мягкости капусты.

Подавать капусту в глубокой тарелке, посыпав нарубленным укропом.

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