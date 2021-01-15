Нескучный завтрак: печем картофельные блины с сырной начинкой по рецепту Степанова

Редкий человек не любит картошку, не меньше людей обожают блины. Повар Михаил Степанов в эфире программы «В мундире и без» телеканала «Еда» предложил совместить два любимых продукта в одном. Блюдо станет отличной идеей завтрака.

Ингредиенты: одна картошка, одно яйцо, 150 миллилитров молока, 120 граммов муки, три ломтика ветчины, одна головка лука, 60 граммов шампиньонов, 50 граммов брусники, сметана, зеленый лук, растительное масло, перец, соль.

Натереть картошку на мелкой терке, добавить молоко, яйцо, муку, соль. Смазать растительным маслом сковороду, нагреть, выпечь блины из полученной смеси.

Для начинки нарезать мелко половинку луковицы, соломкой нарубить ветчину, грибы – тоненькими ломтиками. Обжарить на растительном масле вначале лук, потом смешать с ветчиной и шампиньонами и готовить вместе, в конце посолить и проперчить по вкусу.

В качестве соуса взбить в блендере ягоду, добавив немного воды. В блины уложить начинку, завернуть. Подать к столу с брусничным соусом, сметаной и зеленым луком.

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