Яркий завтрак: готовим вкусную яичницу с картофельными биточками по рецепту Высоцкой

В ход идут продукты, которые есть в холодильнике у каждого.

Если у вас со вчерашнего дня осталась вареная картошка в клубнях, вам наверняка придется по вкусу идея яркого завтрака от Юлии Высоцкой на шоу «Едим дома!» (НТВ). Если нет – можно картошку отварить сейчас, блюдо стоит того. Оно простое, вкусное и необычное. Начните день вкусно!

Ингредиенты: 5 картошек, 2 яйца, 1 желток, 60 граммов твердого сыра, небольшой пучок зеленого лука, 2 ложки муки, столовая ложка оливкового масла, щепотка черного молотого перца, соль по вкусу.

Сварить очищенную картошку, остудить. Нарубить мелко лук, натереть на крупной терке сыр.

В картошку ввести яичный желток, размять при помощи толкушки, всыпать сыр и основную часть лука (чуть оставить для подачи), добавить ложку муки, размешать.

Слепить биточки, обвалять в муке. Можно дальше готовить, но, если есть время, лучше оставить их минут на 30 в холодильнике, чтобы напитались. Обжарить на масле до румяной корочки.

В другой сковородке пожарить два яйца, посолить, поперчить. На тарелку положить биточки, сверху яйца, посыпать луком. Приятного аппетита!

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