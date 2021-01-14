Натали приготовила необычную яичницу, чтобы подбодрить сына

Певица немного изменила рецепт под себя.

Певица Натали поделилась в Instagram блюдом, которым удивила старшего сына Арсения. 19-летний молодой человек сейчас сдает экзамены в университете, поэтому ходит смурной. Чтобы подбодрить его, звездная мама нашла в Интернете рецепт яичницы, которая занимательно выглядела на картинке.

Суть в сосисках, которые нужно разрезать посередине и положить сковородку, раздвинув края палочками для китайской еды. В образовавшееся отверстие нужно залить яйцо и жарить в такой форме.

«Правда, в рецепте они по целому яйцу заливали в каждую сосисину, а я одно яйцо превратила в омлет и поделила на две сосиски», — пишет артистка.

Данная «конструкция» посыпается сверху тертым сыром и продолжает жариться под закрытой крышкой, чтобы он хорошенько расплавился. При подаче на стол блюдо можно украсить зеленью и томатным соусом.

Сама певица отметила, что для нее самой такое угощение «жирновато», а вот удивить сына ей удалось.

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