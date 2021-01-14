Ивлев поделился рецептом простой, но очень вкусной картофельной запеканки во французском стиле

Телеповар уверен, что она станет одной из самых любимых у его поклонников.

Константин Ивлев справедливо заметил на своем YouTube-шоу «Ивлев шеф», что русский народ просто обожает блюда из картофеля. И поделился способом приготовления аппетитной запеканки, которая известна во Франции, здесь ее называют гратеном.

«Я уверен, что она станет одной из самых любимых у вас. Ее можно готовить на гарнир, можно есть как самостоятельное горячее блюдо, а можно как холодное», — прокомментировал ведущий проекта «На ножах» телеканала «Пятница».

Для приготовления запеканки Константин использовал несколько клубней картошки (1 килограмм), лук-репку (1), чеснок (2 зубчика), кусочек пармезана (250 граммов), сливочное масло (50 граммов), растительное масло (50 граммов), сливки 33% (300 миллилитров), мускатный орех и соль по вкусу.

Нашинковать мелко лук, картошку нарезать тонкими ломтиками. Лук поджарить на растительном масле до прозрачности, влить сливки, довести до кипения, отжать в них чеснок, чуть посолить, приправить немного мускатным орехом. Потушить совсем немножко.

Картошку в большой миске залить сливочным соусом, оставить минут на 10. Натереть сыр, высыпать его половину в картошку, размешать.

Смазать форму сливочным маслом, выложить картошку. Разогреть духовку на 180 градусах, поставить блюдо запекаться. Можно накрыть фольгой. Готовить около часа, однако через 40 минут нужно будет достать картошку, засыпать сверху сыром и опять поставить допекаться.

Ивлев заметил, что в ресторанах блюдо остужают и аккуратно нарезают на порционные кусочки, но дома можно просто разложить блюдо ложкой по тарелкам.

«Аромат шикарнейший!» — сказал он про свою запеканку гратен.

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