«Самый нежный»: Наталия Антонова поделилась любимым рецептом рулета с маком

Актриса Наталия Антонова поделилась одним из самых своих любимых рецептов. Актриса предложила приготовить воздушный рулет с маком. «Самый нежный и вкусный!» — утверждает она.

Ингредиенты: 150 миллилитров молока, куриное яйцо, 6–7 граммов дрожжей сухих, столовая ложка сахарного песка, половинка чайной ложки соли, 30 граммов сливочного масла, 400 граммов муки. Начинка: 140 граммов мака, 100 граммов сахарного песка, один белок, 40 граммов сливочного масла, чайная ложка ванильного сахара. Для смазки рулета: желток и столовая ложка молока.

Наталия уточнила, что маковую начинку она покупает в готовом виде, но можно приготовить из указанного выше состава самостоятельно.

Просеять муку, добавить дрожжи, соль, сахарный песок, перемешать при помощи венчика. Ввести теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло. Замесить тесто. Добавить еще муки (добавлять постепенно, может уйти чуть больше или чуть меньше). Тесто должно получиться мягким, нелипким.

Сформировать колобок, положить в глубокую посуду, покрыть пленкой, поставить в тепло часа на полтора.

Для начинки мак промыть, воду слить через мелкое сито. Залить водой на 3 см выше уровня мака, поставить на плиту и варить на маленьком огне минут 15–20. Опять откинуть на сито, перебить с сахаром блендером. Добавить сливочное масло, ванильный сахар, белок, перемешать. Начинка готова.

Тесто раскатать в прямоугольник. Разложить начинку, с одной стороны оставить полоску теста около 3–4 см без начинки. Свернуть в рулет. Край закрепить и положить швом вниз на противень, застеленный кулинарной бумагой. Накрыть пленкой и оставить минут на 10–20, чтобы рулет поднялся.

Смазать желтком с молоком. Разогреть духовку на 190 градусах, выпекать минут 30 до румяности. Готовый рулет можно смазать маслом или сладкой водой, чтобы корочка была более мягкой.

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