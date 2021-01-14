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Хрустящие снаружи и сочные внутри: Высоцкая рассказала, как готовит вкусные рыбные котлеты

Актриса использует белую рыбу и сама ее измельчает, не используя готовый фарш.

Хрустящие снаружи и сочные внутри: Высоцкая рассказала, как готовит вкусные рыбные котлеты
Юлия Высоцкая. Фото: www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома!» (НТВ) рассказала, как приготовить вкусные рыбные котлеты.

Актриса объяснила секрет их сочности – она использует не готовый фарш, а берет рыбное филе, которое обладает природными соками. Брать можно любой белый сорт, включая палтус или треску. Кроме того, свою роль играет и свежая петрушка.

При этом снаружи котлетки получаются хрустящими, а все благодаря обвалке в сухарях, которые звезда делает сама. Ну а особый аромат блюду придают петрушка и чеснок.

Ингредиенты на две порции: рыба белая (филе) — 400 граммов, свежий белый хлеб — 3 кусочка, сухой белый хлеб – 1 кусочек, куриное яйцо – 1 штука, петрушка – пучок, чеснок – пара зубчиков, хмели-сунели, черный перец, соль и растительное масло.

Рыбные котлеты.
Рыбные котлеты. Кадр из шоу Gadget Chef.

Удалить корки со свежего хлеба, измельчить их вместе с сухим кусочком в блендере, получатся домашние сухари для обвалки. Рыбу нарезать на кусочки, чеснок, петрушку мелко порубить.

В чашу блендера положить рыбу, мякиш хлеба, яйцо, петрушку, чеснок, приправу, разбить все в однородный фарш. Посолить, поперчить и еще немного взбить в блендере.

Сформировать котлетки, обвалять их в домашних сухарях и обжарить на масле до готовности.

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