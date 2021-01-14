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Воздушные блины от Высоцкой: актриса соединяет кефир с молоком в нужных пропорциях

Они легко отстают от сковороды и переворачиваются.

Воздушные блины от Высоцкой: актриса соединяет кефир с молоком в нужных пропорциях
Юлия Высоцкая. instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая в программе «Едим дома!» на НТВ поделилась рецептом мягких пористых блинов, которые не рвутся при переворачивании. Соединив в правильных пропорциях кефир и молоко, она добилась особенно приятного вкуса.

Ингредиенты на две порции: 75 граммов муки пшеничной, 75 граммов муки грубого помола, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 30 граммов сахарной пудры, 300 миллилитров молока, 180 миллилитров кефира, столовая ложка оливкового масла, столовая ложка коричневого масла, морская соль.

Воздушные блины от Высоцкой
Воздушные блины от Высоцкой. Шоу «Едим дома!»/НТВ/стоп-кадр

Молоко соединяем с кефиром, яйцами, сахаром и солью. Взбиваем в однородную массу. Масло растапливаем на низких температурах плиты. Два вида муки смешиваем, вливаем в яично-молочную смесь и работаем венчиком, пока не останется комочков.

Затем вливаем растопленное масло, перемешиваем и даем тесту отдохнуть минут 30 или час (если есть время).

Смазываем сковороду оливковым маслом и жарим блинчики с двух сторон. Подаем к столу с сахарной пудрой, шоколадным топингом, медом, взбитыми сливками, мороженым или ягодным сиропом.

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