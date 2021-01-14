Воздушные блины от Высоцкой: актриса соединяет кефир с молоком в нужных пропорциях

Они легко отстают от сковороды и переворачиваются.

Юлия Высоцкая в программе «Едим дома!» на НТВ поделилась рецептом мягких пористых блинов, которые не рвутся при переворачивании. Соединив в правильных пропорциях кефир и молоко, она добилась особенно приятного вкуса.

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Ингредиенты на две порции: 75 граммов муки пшеничной, 75 граммов муки грубого помола, 2 яйца, 50 граммов сливочного масла, 30 граммов сахарной пудры, 300 миллилитров молока, 180 миллилитров кефира, столовая ложка оливкового масла, столовая ложка коричневого масла, морская соль.

Молоко соединяем с кефиром, яйцами, сахаром и солью. Взбиваем в однородную массу. Масло растапливаем на низких температурах плиты. Два вида муки смешиваем, вливаем в яично-молочную смесь и работаем венчиком, пока не останется комочков.

Затем вливаем растопленное масло, перемешиваем и даем тесту отдохнуть минут 30 или час (если есть время).

Смазываем сковороду оливковым маслом и жарим блинчики с двух сторон. Подаем к столу с сахарной пудрой, шоколадным топингом, медом, взбитыми сливками, мороженым или ягодным сиропом.

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