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Банально просто: рецепт вкусного пирожка с жареной картошкой из покупного слоеного теста от Лазерсона

Приготовление отнимает минимум времени.

Банально просто: рецепт вкусного пирожка с жареной картошкой из покупного слоеного теста от Лазерсона
Илья Лазерсон. Кадр из программы "Обед безбрачия"

Если вы не любите долго стоять у плиты, но обожаете аппетитные пирожки этот простенький рецепт от знаменитого телеповара телеканала «Еда» вам понравится. Илья Лазерсон в программе «Кухня по заявкам» рассказал, как приготовить отличную выпечку, купив готовое слоеное тесто в магазине. На начинку он использовал жареную картошку.

Ингредиенты: две картошки, одна луковица, корень сельдерея (70 граммов), лист слоеного бездрожжевого теста, масло растительное, вода, соль, петрушка.

Пирог с картошкой.
Пирог с картошкой. Шоу «Кухня по заявкам» / тлеканал «Еда»

Пожарить картошку с сельдереем и луком на масле так, как это обычно делают хозяйки. Немного добавить воды, посолить, переложить в тарелку. Добавить зелень петрушки.

Присыпать стол мукой, раскатать пласт теста, разложить по нему начинку и свернуть в рулет.

Взбить яйцо, смазать поверхность рулета, посыпать черным свежемолотым перцем.

Выпекать в духовке на обратной стороне противня с пергаментом 15 минут при температуре 200 градусов.

Пирожок нарезать и подать горячим на тарелке. Вкусно со сметаной. Приятного аппетита!

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