Нежные сырники от Высоцкой: нужно заменить муку на манку, чтобы они получились вкусными

Крупа забирает в себя лишнюю жидкость, и они не разваливаются.

Любимые многими сырники удаются, увы, не всем. Капризный творог не всегда обладает клейкой текстурой, поэтому блюдо иногда разваливается в процессе жарки.

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На сайте Юлии Высоцкой «Едим дома!» обнародовали рецепт с секретом. Оказывается, если заменить муку на манку, любимый россиянами завтрак получится не только с четкой структурой и формой, но и особенно нежным и вкусным. Крупа берет на себя лишнюю влагу, выступая надежным соединителем.

Ингредиенты: творог 9% — 500 г, манная крупа — 6 ст. л., сахар — 4 ст. л., соль — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л.

Блендером взбиваем творог, чтобы он стал пышным. Смешиваем его с манной крупой и сахаром, солим. Оставляем настаиваться на 10 минут. Разделяем на 8 равных частей, скатываем шарики.

Придавливаем ладонью, формируя лепешки, панируем в муке. Обжариваем с двух сторон на растительном масле до готовности. Подаем к столу со сметаной, медом, вареньем, шоколадным топингом, сахарной пудрой или ягодами.

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