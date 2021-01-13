Мясо получается нежным: как приготовить куриные голени в слоеном тесте по рецепту Высоцкой

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» предложила альтернативу привычным сосискам в тесте. Вместо них можно похожим способом приготовить куриные голени, они получаются очень мягкими и сочными.

Ингредиенты: куриные голени — 9 шт., тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка, соль, карри и перец черный молотый — по вкусу, растительное масло.

Голени солим и приправляем по вкусу. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла до румяной корочки. Раскатываем пласт теста, нарезаем его на 9 длинных полосок.

Каждую голень заворачиваем полоской теста по спирали внахлест друг на друга. Выкладываем на противень, смазываем яичным желтком. Ставим в разогретую на 180 градусах духовку и запекаем минут 30-35. Тающее во рту блюдо готово!

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