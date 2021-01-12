Очень сочная свинина с фасолью: фирменным рецептом поделилась Юлия Высоцкая

Мясо получается ароматным и просто тающим во рту.

Юлия Высоцкая на шоу «С миру по нитке» рассказала, как приготовить необыкновенно сочную и ароматную свинину с фасолью. Звезда рекомендовала брать мясо на косточке, так оно получается особенно вкусным.

Ингредиенты: свиное рагу на косточках — 1 кг, фасоль красная — 250 г, крупная луковица, морковка, стебель сельдерея, чеснок — 2 зубчика, кинза свежая — 3 ветки, базилик фиолетовый — 1 ветка, овощной бульон — 300 мл, вино белое сухое — 150 мл (алкоголь выпаривается в процессе приготовления), оливковое масло — 2 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., мука — 1 ч. л., лавровый лист, тмин — ¼ ч. л., кориандр молотый — ¼ ч. л., перец черный свежемолотый — ¼ ч. л., соль морская.

Сварить заранее фасоль без соли. Свинину посолить, поперчить, обвалять в муке, обжарить до золотистой корочки, переворачивая, на сковороде с маслом, вынуть на тарелку. Нашинковать мелкими кубиками морковь, сельдерей, нарубить лук, чеснок.

В сковородку, где жарилось мясо отправить овощи и обжарить с лавровым листом, кориандром и тмином. Опять положить свинину на место, увеличить температуру плиты, добавить вино и потушить, чтобы выпарился алкоголь. Соединить с бульоном, томатной пастой, посолить, довести до кипения.

Затем поставить в духовку под закрытой крышкой (можно укрыть фольгой), на 160 градусах протомить час. Добавить готовую фасоль и немного еще потомить на плите все вместе. Посолить и поперчить по вкусу. Подать к столу, посыпав свежей зеленью кинзы и базилика.

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