Банановые оладушки от Высоцкой: они получаются мягкими, пористыми и нежирными

А фруктовый аромат добавляет традиционному блюду для завтрака особую изюминку.

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» поделилась рецептом пористых и мягких оладушек на основе банана. Традиционные русские лепешки для завтрака получаются ароматными и вкусными.

Ингредиенты: 2 яйца, 250 граммов пшеничной муки 1 сорта, 70 граммов рисовой муки, столовая ложка растительного масла, 100 граммов сахара, 2 банана, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 130 миллилитров молока.

Смешать венчиком или при помощи блендера молоко, сахар, растительное масло, соль и яйца. Соединить два вида муки и разрыхлитель. Размять вилкой или блендером банан до пюреобразной структуры.

Все смешать до однородности, выпекать на сухой сковороде на слабом огне. Как только на поверхности появятся пузырьки, переворачивать на другую сторону.

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