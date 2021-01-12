Банановые оладушки от Высоцкой: они получаются мягкими, пористыми и нежирными

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» поделилась рецептом пористых и мягких оладушек на основе банана. Традиционные русские лепешки для завтрака получаются ароматными и вкусными.
Ингредиенты: 2 яйца, 250 граммов пшеничной муки 1 сорта, 70 граммов рисовой муки, столовая ложка растительного масла, 100 граммов сахара, 2 банана, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 130 миллилитров молока.
Смешать венчиком или при помощи блендера молоко, сахар, растительное масло, соль и яйца. Соединить два вида муки и разрыхлитель. Размять вилкой или блендером банан до пюреобразной структуры.
Все смешать до однородности, выпекать на сухой сковороде на слабом огне. Как только на поверхности появятся пузырьки, переворачивать на другую сторону.