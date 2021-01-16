Говядина с розмарином и друге интересные рецепты, чтоб согреться

Перед прогулкой на морозе важно подкрепиться как следует.

Говядина с розмарином

НАДО (на 4 порции): полкило нежирной говядины · 3 зубчика чеснока · 3 веточки свежего розмарина · соль · смесь перцев · 3 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Мясо натираем солью.

2. В миске смешиваем специи, чеснок и масло, втираем эту смесь в мясо, как бы массируя его.

3. На сильно разогретой сковороде обжариваем мясо до корочки со всех сторон.

4. Перекладываем мясо в форму для выпечки, обкладываем розмарином.

5. Запекаем в духовке при температуре 180 °С примерно 1 час. Готовность говядины можно определить при помощи термометра для мяса: 65 °С в центре куска.

6. Даем мясу отдохнуть 10 минут. Нарезаем на толстые слайсы, подаем с любым соусом (например, клюквенным или гуакамоле).

Австралийский мясной пирог

Легенда Австралии, непременный перекус болельщиков на спортивных матчах. Пирог выпекается порционно, поэтому заранее купите одноразовые формы из фольги небольшого размера.

НАДО (на 3 — 4 порции): 250 г готового слоеного бездрожжевого теста · 300 г готового песочного теста* · 300 г говяжьего фарша, масло для жарки · 1 луковица ·1 зубчик чеснока · 1,5 ст. ложки муки · черный перец · 1 ст. ложка вустерского соуса · 100 мл мясного бульона или воды · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 1/3 ч. ложки соли · пара щепоток кунжута для посыпки · желток для смазывания.

ГОТОВИМ:

1. На сковороде обжариваем фарш несколько минут, добавляем мелко нарезанный лук, тимьян, вустерский соус, воду или бульон, всыпаем муку, солим-перчим и тушим под крышкой до готовности около получаса. Даем полностью остыть.

2. Тесто делим сообразно размеру и количеству форм: основа — песочное, верх — слоеное. Раскатываем толщиной 5 мм.

3. Формы смазываем маслом, выкладываем песочное тесто с бортиками.

4. Выкладываем начинку и накрываем слоеным тестом. Защипываем края. Делаем несколько проколов вилкой.

5. Смазываем верх смесью желтка и ложки воды, посыпаем кунжутом.

6. Выпекаем 20 минут при температуре 200 °С.

7. Подаем с любым соусом на томатной основе.

*Или сделайте его самостоятельно: 100 г сливочного масла разотрите пальцами в крошку с 200 г просеянной муки, добавив четверть ч. ложки соли. Замесите мягкое, эластичное нелипкое тесто, добавьте 1 ст. ложку ледяной воды, еще раз вымесите и уберите в холодильник на полчаса, завернув в пленку.

Филе миньон в слоеном тесте

НАДО (на 4 — 5 порций): 500 г свиной вырезки · 100 г бекона · 100 г твердого сыра · 500 г готового слоеного бездрожжевого теста · 1 желток · 1 ст. ложка кунжута · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Вырезку солим-перчим (при желании используйте любимые приправы), оставляем на полчаса.

2. Вырезку обжариваем на сильном огне до румяной корочки, даем остыть.

3. Тесто размораживаем, раскатываем в размер вырезки. Выкладываем сначала полоски бекона, затем пласты сыра, обжаренное филе.

4. Сворачиваем тесто, формируя своего рода рулет. Острым ножом формируем на поверхности сетку, не прорезая тесто до конца. Смазываем смесью желтка и 1 ст. ложки воды, посыпаем кунжутом.

5. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при температуре 180 °С до золотистой корочки (примерно 35 минут). Подаем с овощами, нарезав на порции.

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