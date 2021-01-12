Разгрузка после праздников: как вкусно и необычно приготовить яичницу

На одну порцию у нас ушло 88 рублей.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт. (12 р.)

Бекон 2 слайса (19 р.)

Сарделька 1 шт. (25 р.)

Белая фасоль в томатном соусе 60 г (8 р.)

Шампиньоны 3 шт. (15 р.)

Ананас консервированный 1 колечко (6 р.)

Хлеб тостовый 1 ломтик (2 р.)

Растительное масло 20 мл (1 р.)

Перец

Соль

Итого: 1 порция = 88 р.

Приготовление:

На разогретой сухой сковороде обжариваем хлеб с двух сторон.

На сардельке делаем несколько небольших надрезов по диагонали.

Наливаем на сковороду 20 мл растительного масла и обжариваем с двух сторон сардельку.

Шампиньоны нарезаем на ломтики и отправляем на сковороду.

Кольцо ананаса перекладываем на сковороду рядом с грибами и обжариваем с двух сторон.

Рядом выкладываем слайсы бекона и обжариваем с двух сторон.

Отправляем на сковороду фасоль.

На свободное место на сковороде разбиваем 2 яйца и держим на минимальном нагреве до готовности.

Сервировка:

На порционную тарелку красиво перекладываем шампиньоны, бекон, сардельку, ананас, фасоль и яичницу. Подаем с поджаренным ломтиком тостового хлеба.

Приятного аппетита!

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