Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

Разгрузка после праздников: как вкусно и необычно приготовить яичницу

На одну порцию у нас ушло 88 рублей.

Разгрузка после праздников: как вкусно и необычно приготовить яичницу
Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт. (12 р.)
  • Бекон 2 слайса (19 р.)
  • Сарделька 1 шт. (25 р.)
  • Белая фасоль в томатном соусе 60 г (8 р.)
  • Шампиньоны 3 шт. (15 р.)
  • Ананас консервированный 1 колечко (6 р.)
  • Хлеб  тостовый 1 ломтик (2 р.)
  • Растительное масло 20 мл (1 р.)
  • Перец
  • Соль

Итого: 1 порция = 88 р.

Приготовление:

На разогретой сухой сковороде обжариваем хлеб с двух сторон.

Фото: СТС

На сардельке делаем несколько небольших надрезов по диагонали.

Наливаем на сковороду 20 мл растительного масла и обжариваем с двух сторон сардельку.

Фото: СТС

Шампиньоны нарезаем на ломтики и отправляем на сковороду.

Кольцо ананаса перекладываем на сковороду рядом с грибами и обжариваем с двух сторон.

Фото: СТС

Рядом выкладываем слайсы бекона и обжариваем с двух сторон.

Отправляем на сковороду фасоль.

Фото: СТС

На свободное место на сковороде разбиваем 2 яйца и держим на минимальном нагреве до готовности.

Сервировка:

На порционную тарелку красиво перекладываем шампиньоны, бекон, сардельку, ананас, фасоль и яичницу. Подаем с поджаренным ломтиком тостового хлеба.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Тэги

Кулинарные рецептыРецепты