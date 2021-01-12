Разгрузка после праздников: как вкусно и необычно приготовить яичницу

Ингредиенты:
- Яйца 2 шт. (12 р.)
- Бекон 2 слайса (19 р.)
- Сарделька 1 шт. (25 р.)
- Белая фасоль в томатном соусе 60 г (8 р.)
- Шампиньоны 3 шт. (15 р.)
- Ананас консервированный 1 колечко (6 р.)
- Хлеб тостовый 1 ломтик (2 р.)
- Растительное масло 20 мл (1 р.)
- Перец
- Соль
Итого: 1 порция = 88 р.
Приготовление:
На разогретой сухой сковороде обжариваем хлеб с двух сторон.
На сардельке делаем несколько небольших надрезов по диагонали.
Наливаем на сковороду 20 мл растительного масла и обжариваем с двух сторон сардельку.
Шампиньоны нарезаем на ломтики и отправляем на сковороду.
Кольцо ананаса перекладываем на сковороду рядом с грибами и обжариваем с двух сторон.
Рядом выкладываем слайсы бекона и обжариваем с двух сторон.
Отправляем на сковороду фасоль.
На свободное место на сковороде разбиваем 2 яйца и держим на минимальном нагреве до готовности.
Сервировка:
На порционную тарелку красиво перекладываем шампиньоны, бекон, сардельку, ананас, фасоль и яичницу. Подаем с поджаренным ломтиком тостового хлеба.
Приятного аппетита!