«Получились хрустящими»: Емельяненко раскрыл поварской секрет вкусных жареных пельменей

Телеповар Василий Емельяненко, ставший популярным после участия в проекте «Мастер-шеф», провел на своем YouTube-канале кулинарный эксперимент. Он постарался выяснить, какой способ жарки пельменей самый вкусный.

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Чаще всего люди готовят это незамысловатое блюдо двумя способами: варят, а потом поджаривают на масле, либо бросают сразу на сковороду замороженный продукт. Шеф попробовал оба варианта.

В первом случае он отварил пельмени в соленой воде с лавровым листом и половинкой луковицы (пока не всплыли). А затем поджарил их на растительном масле. Как только они начали румяниться, добавил четвертинку нарубленной луковицы, а в конце еще раздавленный зубчик чеснока, перец и немного сливочного масла. К столу пельмешки подал с зеленью со сметаной.

Во втором варианте он бросил замороженные пельмени на раскаленную сковороду с растительным маслом, посолил, а когда они начали поджариваться, добавил четвертинку нашинкованного лука. Чтобы тесто было мягким, плеснул немного воды, прикрыл крышкой, притушил, а потом раскрыл, чтобы пельмени подрумянились. В конце тоже добавил чеснок, перец, посыпал зеленью и подал со сметаной.

В итоге Емельяненко больше понравился на вкус первый вариант. Ему из пяти баллов он поставил пять, второму – три.

«Пельмени, которые сначала немного отваривали, получились хрустящими, тесто готовое и вкусное, по сравнению с замороженными жареными не кажутся жирными на вкус», — сказал он.

Телеповар при этом заметил, что жареные мороженые понравятся любителям блюд аль денте, поскольку тесто у них получается слегка сыроватым.

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