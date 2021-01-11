Рецепт от Высоцкой: готовим простенькое печенье к чаю из овсяных хлопьев и меда

Для десерта также понадобится немного муки, яйцо, чуть-чуть сахара.

Юлия Высоцкая на своей интернет-площадке «Едим дома!» обнародовала рецепт печенья из овсяных хлопьев и меда. Несложный способ приготовления и аппетитный вкус десерта, наверняка, понравится многим.

Ингредиенты: сметана 15% — 150 мл, яйца куриные — 1 шт., сахар — 85 г, мед жидкий — 1 ст. л., овсяные хлопья быстрого приготовления — 150 г, пшеничная мука — 200 г, сода — ½ ч. л., сливочное масло — 100 г.

Масло растираем с сахаром, добавляем яйцо, мед, сметану. Хорошенько взбиваем миксером. Овсяные хлопья измельчаем и соединяем с жидким составом, смешиваем. Муку просеиваем с содой и постепенно подмешиваем к тесту.

Застилаем пергаментом противень, выкладываем на него тесто ложкой, сверху посыпаем хлопьями. Выпекаем на 200 градусах минут 10-15 до образования румяной корочки.

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