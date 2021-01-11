«Он такой простой и вкусный»: Наталия Антонова рассказала, как приготовить пирог из халвы

Наталия Антонова радует домочадцев самыми разными рецептами, а способы их приготовления оставляет в своем Instagram. На этот раз актриса рассказала, как приготовить необычный пирог из халвы.

«Он такой простой, вкусный и какой-то новогодний, кстати, впереди старый новый год, может быть вам понравится и этот рецепт», — написала Антонова.

Ингредиенты: халва — 250гр. (любая), сахар — 150 г., сливочное масло — 180 г., мука — 220 г., яйцо — 4 шт., разрыхлитель — 2 ч.л., диаметр формы для выпечки — 22 см.

Способ приготовления: сливочное масло (комнатной температуры), сахар, яйца перемешать с помощью миксера. Халву измельчить ножом и добавить к ингредиентам. Далее добавить муку (постепенно) и разрыхлитель. Все вымесить до однородности. В форму для запекания выложить тесто. Отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 40 минут. По желанию пирожок можно украсить тонким слоем шоколадной глазури и посыпать сверху кокосовой стружкой или орешками.

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