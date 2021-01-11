Обдать холодной водой и кипятком: Лазерсон раскрыл секрет румяной жареной картошки

Телеповар Илья Лазерсон, известный по нескольким проектам канала «Еда», рассказал на своем YouTube-канале «Зона Лазерсона», как правильно жарить картошку, чтобы она получилась вкусной, с аппетитной румяной корочкой. При этом использовал шеф самые простые ингредиенты: клубни, лук, зелень для украшения, растительное масло и соль.

больше по теме Светский вечер: Лиза Галкина в белоснежном одеянии запечатлелась рядом с мамой на празднике Алла Пугачева оделась с дочкой в одном стиле.

Повар заметил, что нет никакой принципиальной разницы как нарезать картошку – можно хоть брусочками (как на фри), хоть дольками. Но Илья измельчил вторым способом, потому что он ему кажется более домашним.

Затем Лазерсон промыл картошку в холодной воде, чтобы избавить ее от лишнего крахмала. Он, по словам кулинара, склеивает кусочки при жарке. Промытый овощ в готовом виде будет рассыпаться аккуратными ломтиками по тарелке.

Далее Илья положил картошку в сито и обдал ее кипятком, затем выложил на полотенце, чтобы ушла влага. Это профессиональный секрет знаменитого повара, благодаря которому блюдо получается поджаристым и румяным. Дело в том, что вода остужает овощ, который при соприкосновении с маслом на сковороде, охлаждает и его. Итог – гарнир лишается главной своей фишки, аппетитной корочки. Ну а если обдать картофель кипятком, все придет в норму.

Потом Лазерсон прогрел щедрую порцию масла на сковороде, резко повысил температуру плиты до максимума и выложил картошку прямо с полотенца. Сразу мешать не стал, дождавшись, когда она поджариться снизу. И только при образовании заметной корочки пошевелил картофель. Затем нашинковал полукольцами лук, добавил в блюдо, сразу не размешивая.

«Пускай вначале над паром потомится» — сказал он.

Минуты через две размешал. И посоветовал это делать и дальше приблизительно через такие же промежутки времени. Поскольку масла повар не пожалел, от него он избавился в конце, наклонив сковороду вбок, подставив вниз ложку. Посолил уже готовую.

Румяную картошку, оставшуюся без лишнего жира, он выложил на тарелку и посыпал рубленой петрушкой.

Смотрите также