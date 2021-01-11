Свинина, которая тает во рту: Ивлев рассказал, как правильно потушить ее в сметане с чесноком

Телеповар утверждает, что такое мясо быстро улетает со стола.

Ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев в личном блоге поделился рецептом свинины в сметанно-чесночном соусе. По словам шефа, мясо получается тающим во рту и очень сочным, а ингредиенты на него используются самые простые.

Ингредиенты: 250 граммов свиных ребрышек, либо шейки или вырезки, 1 морковка, половинка луковицы, 2 картошки, 5 зубчиков чеснока, 150 граммов сметаны, 10 граммов петрушки, специи, 30 миллилитров оливкового масла.

Свинину поджарить в духовке до золотистого цвета. Для этого разогреть печь до 200 градусов, готовить 25 минут.

Овощи нарубить на кусочки. В чашу блендера поместить сметану, петрушку и чеснок, пробить, получится отличный соус.

В глубокий противень или форму уложить мясо, картошку, морковку, лук, приправить по вкусу специями, посолить, полить соусом. Накрыть фольгой, выпекать час на 180 градусах.

Константин Ивлев рекомендовал использовать глиняную посуду для запекания. «Так как в ней дольше сохраняется тепло, и мясо не просто выпекается, а томится в собственном соку», — сказал телеповар.

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