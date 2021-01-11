Легкий сладко-соленый салат от Высоцкой: его готовят из фиников, авокадо и кедровых орешков

В закуске используются растительные ингредиенты и нежирная заправка без майонеза.

Оригинальный сладко-соленый салат с финиками, авокадо и кедровыми орешками предложила приготовить Юлия Высоцкая на своей интернет-площадке «Едим дома!»

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Ингредиенты: финики — 8 шт., авокадо — 2 шт., помидоры черри — 12 шт., салатный микс — 50 г, кедровые орехи — 1 горсть, соль, перец черный — по вкусу. Для заправки: оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ч. л., горчица — ½ ч. л., мед — 1 ч. л.

Смешать все для заправки. Из фиников удалить косточки и разрезать пополам. Черри тоже порубить пополам. Авокадо очистить и нарезать крупно.

К салатному миксу добавить авокадо, черри, финики и кедровые орехи. Заправить соусом, посолить и поперчить, перемешать.

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