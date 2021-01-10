«Нереально вкусный»: Ивлев поделился рецептом паштета из копченой скумбрии

В закуску телеповар также кладет печеный картофель и корнишоны.

Константин Ивлев поделился на своем YouTube-шоу «Ивлев шеф» очередным лакомым рецептом. Ведущий «Адской кухни» рассказал, как приготовить великолепную закуску из рыбы, которую любят практически все.

больше по теме Просто все смешать: вкусный и необычный сырный пирог с зеленым горошком от Высоцкой Муки в него кладется минимум.

«Сегодня я покажу вам, как приготовить из скумбрии горячего копчения нереально вкусный паштет!» — сказал он.

Ингредиенты: 1 скумбрия горячего копчения, 2 картофеля печеного, 100 гр. творожного сыра, 5 шт. корнишонов, 5 гр. петрушки, 10 гр. хрустящего лука, 100 гр. хлеба, соль и перец по вкусу.

Нарубить зелень. Картошку помыть и запечь в кожуре в духовке на 180 градусах в течение 25 минут. Остудить, очистить, нарезать на крупные куски.

Рыбу очистить от кожи и костей, оставить филе. В чашу блендера положить картошку, скумбрию, зелень, мягкий творожный сыр (его можно заменить на сливочное растопленное масло). Пробить блендером. Ивлев заметил, если состав будет плохо пробиваться, в него можно добавить немного кипятка.

Нарезать кружками корнишоны, смешать с паштетом и хрустящим луком. Намазать на хлеб или тосты, подать к столу.

Смотрите также