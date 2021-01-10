Просто все смешать: вкусный и необычный сырный пирог с зеленым горошком от Высоцкой

Муки в него кладется минимум.

Если после Нового года и Рождества у вас остались запасы зеленого горошка и сыра, этот пирог придется как нельзя кстати. Рецептом поделилась Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!»

Ингредиенты: сыр — 250 г, яйца куриные — 4 шт., сметана 15% — 200 г, сливки 20% — 100 г, мука — 30 г, горошек зеленый консервированный — 1 банка, зелень — 1 горсть, чеснок — 1 зубчик.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Отделяем желтки от белков, 2 желтка нам не понадобятся. 2 оставшихся желтка взбиваем со сметаной, сливками и мукой.

Сыр натираем на крупной терке. В тесто добавляем тертый сыр, горошек (без жидкости), рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Перемешиваем.

Отдельно взбиваем в пышную пену при помощи миксера белки с щепоткой соли, выкладываем в тесто, соединяем.

Дно формы застилаем кулинарной бумагой, бортики смазываем маслом. Перемещаем сюда тесто и выпекаем 45 минут.

Пирог остужаем в форме, затем ножом проходимся по краям и вытаскиваем на блюдо. При подаче к столу посыпаем зеленью.

Смотрите также