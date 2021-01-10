«Очень вкусный»: Ковальчук поделилась 3-минутным салатом с крабовыми палочками, томатом и авокадо

Певица рекомендует его тем, кто устал от тяжелой пищи на каникулах.

Юлия Ковальчук поделилась в личном блоге рецептом простого, но в то же время вкусного и интересного салата. Он пригодится тем, кто не любит тяжелую пищу.

Ингредиенты: смесь из салатных листьев, томат, огурец, половинка авокадо, мясо краба или крабовые палочки — 100-150 граммов, кедровые орехи для украшения, оливковое масло, лимонный сок.

Порвать листья салата крупно, нарезать тоже не мелко огурец и томат. Авокадо разрезать пополам, убрать косточку, сделать надрезы изнутри кубиками, не задевая кожицы. Затем взять ложку и вынуть кусочки фрукта. Все смешать, заправив лимонным соком и маслом, посолить, сверху посыпать кедровыми орешками. Лимонный сок можно исключить из состава. Делается все это буквально за 3 минуты, утверждает звезда.

«Очень вкусно! Приятного аппетита!» — сказала Юлия.

Смотрите также