Тает во рту: легкий сметанник от Высоцкой из того, что есть в холодильнике

Пирог станет отличной идеей завтрака и пойдет на десерт.

Если вы не заслуженный кулинар, но любите побаловать своих близких вкусными лакомствами, вам понравится этот рецепт сметанника. Он просто тает во рту и имеет приятную кислинку, а если его полить шоколадным топингом или медом, пирог отлично справится с ролью десерта. Рецептом поделилась Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!», он очень простой.

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Ингредиенты на тесто: мука — 280 г, яйца куриные — 2 шт., сливочное масло — 80 г, соль — 2 г, сахар — 50 г, разрыхлитель — 6 г. На начинку: сметана 20% — 400 г, яйца куриные — 4 шт., сахар — 70 г, сахар ванильный — 1 ч. л.

Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель, масло комнатной температуры и яйца, замесить тугое тесто. Раскатать скалкой и покрыть им форму, сформировав бортики. Дно теста проткнуть вилкой.

Сделать начинку, взбив яйца с сахарным песком и сметаной, добавить ваниль по вкусу. Покрыть этим составом тесто.

Разогреть духовку до 170 градусов, выпекать около 40 минут. Готово! Быстро и вкусно!

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