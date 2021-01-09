Для тех, кто устал от жирного: Высоцкая дала рецепт легкой куриной грудки в йогуртном соусе

Для тех, кто устал от жирных и тяжелых блюд во время праздников, Юлия Высоцкая опубликовала на своем кулинарном сайте «Едим дома!» несколько рецептов легких блюд. Среди них оказалась и эта тающая во рту куриная грудка в нежном соусе из йогурта.

Готовится она несложно. Нужно взять сковороду с толстым дном, обжарить до прозрачности измельченную головку репчатого лука. Сюда же положить 3 небольших куриных филе, подрумянить с двух сторон.

Затем нарезать широкими пластинами 150 граммов шампиньонов, обжарить вместе с грудкой.

Смешать 250 граммов натурального йогурта с 2 столовыми ложками дижонской горчицы, 2 чайными ложками лимонного сока, приправить по вкусу прованскими травами, посолить. Залить этим соусом содержимое сковороды. Накрыть крышкой и потушить на медленном огне 30 минут. Перед подачей украсить свежей зеленью.

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