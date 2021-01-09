«Крутая вкуснятина на завтрак»: Емельяненко поделился рецептом жареных сосисок в картошке

Василий Емельяненко, ставший известным после участия в проекте «Мастер-шеф», предложил подписчикам на своем YouTube-канале Gadget Chef приготовить очень простое и в то же время аппетитное блюдо – жареные сосиски в слое из картошки. «Крутая вкуснятина на завтрак», — так он презентовал свою закуску.

Фуд-блогер уверен, что она составит серьезную конкуренцию хот-догам и очень понравится детям.

Ингредиенты: 2 картошки, 3 сосиски, 1 яйцо, соль, растительное масло, молоко.

Картошку почистить, натереть на терке для корейской морковки, посолить, оставить ненадолго, чтобы дала сок. На сосисках для красоты сделать надрезы крестиком с обеих сторон или по спирали, обжарить на масле.

Яйцо взбить с молоком. Отжать картошку от сока, разделить на три части. Пожарить по очереди три больших тонких драника, распластав картофельный слой по всей поверхности сковороды с маслом. Готовить на малом огне, полив немного сверху смесью яйца с молоком (примерно столовую ложку). Когда драник чуть скрепится яйцом, положить на него сосиску и завернуть. Еще немного поджарить на масле со всех сторон, чтобы яйцо припеклось.

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