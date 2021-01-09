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Новый вкус: Высоцкая рассказала, как приготовить сочные рыбные котлеты с творогом

Также актриса добавляет в блюдо грецкие орехи.

Новый вкус: Высоцкая рассказала, как приготовить сочные рыбные котлеты с творогом
Юлия Высоцкая. Фото: www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая в рамках своего интернет-проекта «Едим дома!» поделилась рецептом необычных рыбных котлет по-балкански, предложив добавить в них творог и грецкие орехи. Звезда посоветовала не использовать готовый фарш, а нарубить филе ножом. Благодаря этому блюдо получается сочным и наполненным вкусом.

Итак, для рыбных котлет понадобятся ингредиенты: лук-порей — 100 г, яйцо, хлебная крошка — ½ стакана, творог — 80 г, грецкие орехи — 2 ст. л., перец черный свежемолотый — 1 щепотка, соль — 1 ч. л., сухари панировочные — 1 пачка, растительное масло — 100 мл, рыбное филе — 500 г.

Нарезаем рыбу на небольшие кубики, соединяем с творогом, хлебными крошками, орехами молотыми, яйцом, обжаренным на растительном масле луком. Солим, перчим по вкусу, добавляем зелень, если есть желание. Замешиваем и оставляем под крышкой минут на 30.

Делаем котлеты, панируем в смеси, обжариваем с двух сторон. Вначале готовим на среднем огне без крышки, а когда перевернем – накрываем котлеты. Подавать с кусочком лимона и любимой зеленью.

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