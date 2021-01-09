«Скорее сохраняйте, чтобы не потерять»: Слуцкая рассказала, как приготовить домашнюю куриную колбасу

Ирина Слуцкая ведет в своем Instagram собственный кулинарный блог, в котором делится самыми необычными рецептами. В первом его выпуске в новом году фигуристка и мама троих детей решила рассказать, как сделать домашнюю куриную колбасу.

«Поделюсь с вами рецептом домашней куриной колбаски. Скорее сохраняйте, чтобы не потерять», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: куриное филе (бедра — 7 шт), чеснок (1 очень большой и 1 маленький), приправа для курицы, паприка молотая, 2 ст.л. майонеза, 15 гр желатина, соль, пищевая пленка, фольга.

Способ приготовления: режем куриное филе на небольшие квадратики. Добавляем чеснок, пропущенный через чеснокодавилку, приправу для курицы, паприку, соль и 2 ст.л. майонеза. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 15 гр желатина и снова мешаем. Выкладываем филе на пищевую пленку и формируем колбаски. Затягиваем пищевую пленку и сверху оборачиваем фольгой так, чтобы получились «конфетки». Отправляем в духовку на час при температуре 180 градусов. После полного остывания убираем в холодильник на 8-10 часов.

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