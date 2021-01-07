«Похож на пирожные и смотрится очень эффектно»: Наталия Антонова поделилась рецептом творожно-шоколадного пирога

В Рождество Наталия Антонова решила порадовать домочадцев сладким пирогом. Рецептом поделилась в своем Instagram. По словам актрисы, она получает большое количество положительных отзывов от подписчиков, которые благодарят за необычные рецепты и ждут следующих.

«Сегодня будем готовить пирог «Подушка». А в разрезе пирог больше похож на пирожные и смотрится очень эффектно!», — написала Антонова.

Ингредиенты: мука (160гр), разрыхлитель (1ч.л) и какао (2ст.л) соединяем вместе и перемешиваем. Далее в другую миску вбиваем 3 яйца, добавляем щепотку соли, всыпаем 100 г сахара и 1 г ванилина. Взбиваем всё до очень воздушной и плотной пены. Теперь скорость миксера уменьшаем до средней и вливаем 50 мл растительного масла. Соединяем его с основной массой и затем вливаем 50 мл молока. Снова хорошо все перемешиваем. Молоко и яйца должны быть комнатной температуры, всыпаем сразу все сухие ингредиенты и на самой низкой скорости просто соединяем их с жидкой основой. По консистенции тесто получается, как густая сметана.

Для начинки: к 250 г мелкозернистого творога добавить 4 ст.л. сахара, 1 г ванилина по желанию и 2 ст.л. крахмала и при помощи блендера пробиваем все до однородного состояния. Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок, насадку вставлять не нужно.

Способ приготовления: выпекать пирог мы будем в разъемной форме на 20-21 см. Дно застилаем пергаментной бумагой. Выливаем сразу все шоколадное тесто в форму, распределяем его. У мешочка отрезаем носик и наносим творожную массу полосками на шоколадное тесто. Делаем полоски в виде решетки, творожные полоски наносить в два слоя. Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.

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