«Интересный рецепт»: Наталия Гулькина рассказала, как приготовить сырный суп с семгой

После множества новогодних салатов и мясных блюд, которые преобладали на праздничных столах в первые числа января, легкий суп будет как раз кстати. Так решила Наталия Гулькина, которая поделилась с фанатами рецептом приготовления сырного супа с семгой.

«Нашла интересный рецепт, хочу поделиться», — написала Гулькина в своем Instagram.

Ингредиенты: филе семги 250-300 гр, картофель 250 -300 гр, морковь 1 шт, лук 1 шт, чеснок 2-3 зубчика, зелень, плавленый сыр 150 гр, лавровый лист, соль, черный перец по вкусу.

больше по теме Французский шелковый пирог и другие интересные рецепты к рождественскому столу Готовить легко, а получается очень празднично.

Способ приготовления: филе семги нарезать кубиками и добавить в кипящую воду или уже готовый бульон. Добавить очищенный картофель, морковь и плавленый сыр. Специи – по вкусу.

Смотрите также: