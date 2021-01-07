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«Интересный рецепт»: Наталия Гулькина рассказала, как приготовить сырный суп с семгой

Способом приготовления певица поделилась в своем Instagram.

«Интересный рецепт»: Наталия Гулькина рассказала, как приготовить сырный суп с семгой
Наталия Гулькина. Фото: instagram.com/gulkina_natalia

После множества новогодних салатов и мясных блюд, которые преобладали на праздничных столах в первые числа января, легкий суп будет как раз кстати. Так решила Наталия Гулькина, которая поделилась с фанатами рецептом приготовления сырного супа с семгой.

«Нашла интересный рецепт, хочу поделиться», — написала Гулькина в своем Instagram.

Сырный суп с семгой
Сырный суп с семгой. Скриншот: instagram.com/gulkina_natalia

Ингредиенты: филе семги 250-300 гр, картофель 250 -300 гр, морковь 1 шт, лук 1 шт, чеснок 2-3 зубчика, зелень, плавленый сыр 150 гр, лавровый лист, соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления: филе семги нарезать кубиками и добавить в кипящую воду или уже готовый бульон. Добавить очищенный картофель, морковь  и плавленый сыр. Специи – по вкусу.

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