«Уничтожаются моментально!»: Высоцкая рассказала, как сделать лучший ореховый микс

Полученное блюдо можно добавлять в каши или употреблять самостоятельно.

Праздничный стол Юлия Высоцкая предложила разбавить необычным рецептом. Телеведущая рассказала, как приготовить полезный и вкусный ореховый микс, причем, орехи можно выбирать на свой вкус – кому какие нравятся.

«Все знают, что орехи — это вкусно, многие знают, что орехи — это полезно. Миндаль может заменить муку, а в арахисе белка больше, чем в твороге. Рецепт лучшего орехового микса. Осторожно, очень опасно – уничтожается моментально!», — написала Высоцкая.

Ингредиенты: орех, фундук, кешью, семена кунжута, измельченный сухой чили, растительное масло без запаха, кленовый сироп или мед, розмарин, соль.

Способ приготовления: смешать орехи и выложить их на противень, который предварительно нужно застелить бумагой. Добавить семена кунжута, чили, соль, растительное масло, розмарин и кленовый сироп. Все перемешать и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на несколько минут.

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