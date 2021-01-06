«Пора приходить в форму»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом легкого салата с тунцом

Жена исполнителя Алексея Чумакова уже не раз признавалась, что обожает готовить. При этом Юлия Ковальчук подчеркивает, что использует в быту только простые рецепты. После новогодней ночи, как никогда, необходимо уделить внимание легким ингредиентам, уверена певица. Именно поэтому артистка разместила в своем аккаунте рецепт низкокалорийного салата с тунцом и лимонной заправкой.

Для приготовления блюда от Ковальчук понадобятся тунец — 120 г, два огурца, помидор, около пяти листьев салата, две столовых ложки свежего укропа. Из приправ и специй стоит взять две столовых ложки мягкой горчицы, столько же оливкового масла и сока лимона. Соль, перец — по вкусу. Также Юлия добавляет кунжут по желанию.

«Я должна вам честно сказать, у нас получился невероятно красивый и разнообразный новогодний стол, но теперь пора приходить в форму и возвращаться к правильному питанию! Поэтому делюсь с вами рецептом легкого и полезного салата с тунцом», — написала Ковальчук.

Юлия призналась, что готовит по достаточно классическому рецепту. Но вот заправка, уверена знаменитость, у нее особенная — с кислинкой.

«Делитесь в комментариях своими любимыми рецептами для разгрузки после праздников», — попросила певица поклонников.

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