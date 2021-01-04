«Передается из поколение в поколение»: Савичева поделилась семейным рецептом селедки под шубой

Как отметила певица, у салата просто шедевральный вкус.

Певица Юлия Савичева в Instagram поделилась семейным рецептом приготовления селедки под шубой. Как отметила звезда, этот салат просто обожает ее муж.

«Рецепт, который передается из поколение в поколение. Помню вы спрашивали наш семейный рецепт. Так и быть, делюсь», — заметила певица.

По словам исполнительницы, необходимо филе селедки очистить от косточек. Нарезать тоненькими, длинными полосками и выложить слоем в два сантиметра. Затем все надо присыпать мелко нарезанным репчатым луком. Все продукты для приготовления должны быть свежесваренными.

«Промазываем тонким слоем майонеза. На крупной терке натираем картошку слоем в два сантиметра, затем свеклу в сантиметр, покрываем тонким слоем майонеза. Натираем морковь 0,5 см, яйцо, немного сыра и зеленого яблока. Все это покрываем толстым слоем майонеза, а сверху присыпаем гранатом. Выбираем сорт с мягкими косточками». Юлия Савичева

Напомним, что Юлия Савичева замужем за музыкантом Александром Аршиновым. В этом браке в 2017 году у них родилась дочь Анна.

Смотрите также: