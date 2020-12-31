«Это бомбически вкусно и просто»: Анита Цой рассказала, как правильно запечь гуся

Певица готовит птицу с апельсинами и айвой.

Одно из традиционных блюд на новогоднем столе — запеченный гусь. Анита Цой готовит птицу по собственному рецепту: с добавлением апельсинов и айвы. Рецептом она поделилась в своем Instagram.

«Вкуснейший апельсиново-айвовый гусь за два часа до Нового года. Это бомбически вкусно и просто!» — написала Цой.

Ингредиенты: гусь. Для маринада: лавровый лист — 3 шт., палочка корицы, кардамон — 1 шт., бадьян звездочка — 1 шт., смесь пяти перцев по вкусу, соль по вкусу.

Начинка: апельсин — 2 шт., айва — 2 шт., ягоды годжи — горсть, фисташковые орехи — горсть, тростниковый сахар —1 ст.л. с горкой.

Колер. Европейский вариант: мед и кетчуп — по вкусу. Азиатский вариант: мед, соевый соус, устричный соус — по вкусу.

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